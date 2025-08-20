Comunidad Palestina de Chile celebró aniversario de Palestino, club "que tiene más años que Israel"

La Comunidad Palestina de Chile celebró este 20 de agosto el 105º aniversario de Club Deportivo Palestino, destacando la profunda carga histórica y política de la institución con la frase: "tiene más años que Israel".

La conmemoración subraya el rol del club como un símbolo de identidad y resistencia para la diáspora árabe en América Latina.

A través de una publicación en redes sociales, la comunidad recordó que el club fue fundado en Osorno el 20 de agosto de 1920 por jóvenes de la comunidad palestina, 28 años antes de la creación del Estado de Israel en 1948.

Resaltaron que "mientras algunos intentan negar la existencia de Palestina, en Chile ya había una comunidad organizada que levantó un club con los colores y la identidad palestina".

La publicación también enfatizó que desde sus inicios, la institución ha sido "más que fútbol", transformándose en una expresión cultural, política y comunitaria.

Sus colores (verde, rojo, blanco y negro) representan la bandera palestina, y el club sigue siendo un emblema de "historia, resistencia y pertenencia" que en la cancha representa a Todo un pueblo.

A lo largo de sus 105 años de historia, el club ha cosechado importantes logros deportivos que respaldan su rica tradición, incluyendo dos campeonatos de Primera División en 1955 y 1978, y tres títulos de Copa Chile en 1975, 1977 y 2018, consolidándose como una institución histórica del fútbol chileno.