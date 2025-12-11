Síguenos:
Deportes | Fútbol | Puerto Montt

Deportes Puerto Montt anunció a Emiliano Astorga como su nuevo director técnico

Publicado:
Cooperativa.cl

Será su decimotercera experiencia a nivel de clubes en el balompié nacional.

Este jueves, Deportes Puerto Montt anunció al sucesor de Jaime Vera en lo que será su retorno a la Liga de Ascenso tras confirmar a Emiliano Astorga como su nuevo director técnico para la temporada 2026.

El estratega de 65 años sumará así su decimotercera experiencia en el balompié nacional después de un breve y opaco paso en Curicó Unido durante este año, donde estuvo dos meses en los que acumuló nueve partidos sin triunfos.

Sumado a Astorga, el vigente campeón de la Segunda División ya confirmó en su plantel la continuidad de José Cárdenas, Juan Arias, Danilo Díaz, Gabriel Castillo, Luis Ureta, Vicente Yáñez, Cristóbal Vargas, Maximiliano Riveros y Francisco Calisto.

Las + leídas
