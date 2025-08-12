Dirigente de Racing fue denunciado por su expareja de robar juguete sexual para uso personal

Un dirigente de Racing Club, Leandro Rodríguez Hevia, fue denunciado públicamente por su expareja, Ginette Micheloud, quien lo acusa de haberle robado un juguete sexual de su domicilio. A través de una serie de videos en su cuenta de Instagram, relató el insólito hecho y afirmó que el motivo del robo fue para uso personal del propio directivo.

Según el testimonio de Micheloud, el suceso ocurrió cuando Rodríguez Hevia fue a su casa a buscar ropa. La mujer asegura que él revisó el cajón de su ropa interior y se llevó el objeto, que había comprado hace pocos días. "Eso en mi barrio se llama robar", sentenció, agregando que decidió hacerlo público después de que el dirigente negó la acusación y se rehusó a devolverlo.

La denunciante fue más allá al especular sobre las intenciones del dirigente. "No voy a decir para qué, pero ustedes se lo podrán imaginar. Yo no estoy diciendo nada, pero me lo pides prestado. (...) El tipo tiene plata, puede ir, comprarse el juguete que quiera y viene a sacarme mi juguete", expresó Micheloud, quien confirmó que la persona a la que se refiere es "el papá de mi hija".

Leandro Rodríguez Hevia es productor de eventos y tiene una larga trayectoria en la política de Racing. Actualmente se desempeña como vocal de la Comisión Directiva y presidente del Departamento de Filiales. En el pasado, también fue señalado por socios por haber declarado como testigo en una demanda millonaria contra la propia institución.