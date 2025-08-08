Marcos Rojo tiene todo acordado para ser refuerzo de Racing tras su salida de Boca Juniors

El defensor argentino Marcos Rojo tiene todo acordado para convertirse en el nuevo refuerzo de Racing, equipo de Gabriel Arias, tras rescindir su contrato con Boca Juniors este viernes.

Según TyC Sports, el exseleccionado argentino llega en condición de libre y firmará un contrato basado en productividad. Este acuerdo convenció a la "Academia" para incorporar al futbolista.

Además, se revelaron detalles de la conversación entre el técnico Gustavo Costas y el zaguero, en la que el entrenador dio el visto bueno a su llegada, destacando la jerarquía y la trayectoria del jugador a lo largo de su carrera.

Racing de Avellaneda aceleró el proceso para ficharlo, dado el plazo límite para inscribir jugadores en la nómina de la Copa Libertadores, que cierra este viernes.