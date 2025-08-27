Racing desmintió quiebre entre Arias y Costas con divertida sesión de "boxeo"
Racing desmintió a través de sus redes sociales los rumores de un quiebre entre el técnico Gustavo Costas y el arquero chileno Gabriel Arias, con una divertida sesión fotográfica en donde ambos se pusieron guantes de boxeo, aunque con un mensaje claro: "La única pelea verdadera es la que vamos a dar en todos los frentes".
