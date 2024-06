Jugador de Rangers denunció un "apriete" de hinchas tras derrota ante Recoleta

Bastián San Juan, defensa de Rangers, contó en sus redes sociales que sufrió un "apriete" de hinchas tras la derrota ante Recoleta este lunes, en el Estadio Fiscal de Talca.

El equipo rojinegro está cuarto en el Campeonato del Ascenso y después de tres partidos al hilo sin ganar, los fanáticos manifestaron su molestia con el jugador, quien contó en sus historias de Instagram que el incidente ocurrió en las afueras del recinto talquino, afectando también a su familia.

"Quisiera decirles a esos 'hinchas' que me estaban esperando fuera del estadio, que eso no se hace. Yo voy con mi familia, dentro de la cancha griten lo que quiera, pero afuera de ella eso no se hace", acusó el defensor.

"El ver a mi familia tan afectada, espero no se vuelva a repetir", sentenció el jugador.

El próximo partido de Rangers será el domingo 16 de junio, ante Comunal Cabrero en la Copa Chile.