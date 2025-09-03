Rangers lanzó camiseta por su homónimo escocés y Curicó Unido lanzó dura respuesta

Rangers de Talca sorprendió al presentar una indumentaria azul como homenaje al club escocés Rangers FC, que fue la inspiración para el nombre del club chileno, recibiendo una réplica de su clásico rival.

La escuadra "piducana" lució una camiseta completamente azul, reservando el rojinegro tradicional al puño de mangas y el cuello.

Además, el club talquino reversionó su escudo a un color azul y letras que emularon uno de los emblemas históricos del conjunto de Glasgow.

Curicó Unido replicó el anuncio con una indiscutible indirecta, cuya potencia encendió en redes sociales el clásico del Maule.

"Ni River, ni Rayo Vallecano. Somos Curicó Unido. Nuestro escudo nunca se toca", señalaron los "torteros", quienes en su uniforme 2023 utilizaron un escudo blanco y dorado que debió ser cambiado al de colores tradicionales en medio de la temporada.