Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago22.6°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Mario Balotelli confesó su último sueño como futbolista: Jugar en el Real Madrid

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Quiero jugar otros dos o tres años más", añadió el delantero italiano.

Mario Balotelli confesó su último sueño como futbolista: Jugar en el Real Madrid
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero italiano Mario Balotelli, exjugador de Milan y Manchester City, reveló que aún tiene pendiente un gran sueño en su carrera deportiva a sus 34 años, el cual es vestir la camiseta de Real Madrid.

"Jugar en el Real Madrid", declaró este lunes en una entrevista con el portal La Gazzetta dello Sport, donde fue consultado por su objetivo como futbolista pese a estar actualmente sin equipo.

Tras esto, añadió: "Quiero jugar otros dos o tres años más. En algún equipo que me dé confianza. Se me quedó un sueño ahí, en ese periodo de formación que pasé en Barcelona, antes de ir al Inter".

Balotelli, que el 12 de agosto cumplirá 35 años, tuvo su última experiencia en Génova, donde apenas disputó 63 minutos a las órdenes del francés Patrick Vieira, con el que no guardaba buena relación.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada