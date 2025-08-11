Mario Balotelli confesó su último sueño como futbolista: Jugar en el Real Madrid

El delantero italiano Mario Balotelli, exjugador de Milan y Manchester City, reveló que aún tiene pendiente un gran sueño en su carrera deportiva a sus 34 años, el cual es vestir la camiseta de Real Madrid.

"Jugar en el Real Madrid", declaró este lunes en una entrevista con el portal La Gazzetta dello Sport, donde fue consultado por su objetivo como futbolista pese a estar actualmente sin equipo.

Tras esto, añadió: "Quiero jugar otros dos o tres años más. En algún equipo que me dé confianza. Se me quedó un sueño ahí, en ese periodo de formación que pasé en Barcelona, antes de ir al Inter".

Balotelli, que el 12 de agosto cumplirá 35 años, tuvo su última experiencia en Génova, donde apenas disputó 63 minutos a las órdenes del francés Patrick Vieira, con el que no guardaba buena relación.