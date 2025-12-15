Palladino y su retorno a Santiago Wanderers: No hay objetivos por debajo del ascenso

En su presentación para su segunda etapa en Santiago Wanderers, el técnico uruguayo Francisco Palladino anticipó lo que será su nueva temporada al mando del club y la responsabilidad que tiene comandar un plantel en el que se primará por los jugadores formados en casa.

"El hecho de retornar tan pronto habla de que algo dejamos. (...) Cuando nos fuimos pensábamos en que nos habían quedado cosas por hacer y ese retorno estaba en nuestro deseo. No pensamos volver tan rápido, pero cuando se dio la oportunidad creo que no había duda", comenzó mencionando.

Seguido a ello, el estratega charrúa puntualizó: "Lo que queremos está claro y entendiendo que vamos a tener un plantel joven, que va a dar sus primeros pasos. No vamos a cargarles mochilas, pero sí el objetivo es el ascenso. En esta institución no hay objetivos por debajo de eso".

"Va a ser momento para intentar darle luz a ese trabajo que el club viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Eso va de la mano con la dedicación que los chicos asuman de hacerse cargo del espacio que se les pretende brindar", cerró.

¿Por qué Santiago Wanderers jugará con juveniles la Liga de Ascenso 2026?

Para dar respuesta a la conformación del plantel, en la conferencia de Palladino también dijo presente Andrés Sánchez, hijo de Reinaldo y director del club, aclarando la situación que atraviesa el conjunto de Valparaíso.

"Queremos probar a nuestra gente joven. Todos saben ya que obtuvimos el torneo sub 20, por lo tanto, hay que darle un poquito también de tiraje a la chimenea", comenzó argumentando el dirigente.

Seguido a ello, puntualizó: "Muchos equipos deberían imitar lo que vamos a hacer, que es poner mucha gente joven, es la única forma que el fútbol chileno salga adelante".

"Se ha visto que hay jugadores con 42 años y creo que eso no corresponde. Nosotros tenemos materia prima para competir", aclaró Sánchez.