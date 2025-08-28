Lionel Scaloni: Después de Qatar pensé en dejar, pero aprendí a desconectarme

El seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, confesó que, tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 con la Albiceleste, "estaba saturado" y estuvo tentado de abandonar su profesión, pero reconoce que aprendió a desconectarse.

"Después de Qatar hubo un momento en el que estaba saturado y necesitaba desconectarme de alguna manera. Hoy soy bastante más light", aseguró en una entrevista para el canal AFA Estudio, grabada en su pueblo natal, Pujato (provincia de Santa Fe), el exfutbolista del Deportivo de La Coruña y del Mallorca, entre otros.

Pese a la gloria alcanzada con el combinado nacional, que supuso la tercera Copa del Mundo para Argentina, después de las de 1978 y 1986, Scaloni indicó que él no es "nada más que un entrenador de fútbol que tuvo la suerte".

"Lo mejor que me pasó en mi vida es que conquisté con los chicos el campeonato del mundo, pero no más que eso. Es algo que pasó y va a quedarse allí. Bajo ningún contexto me siento algo más que entrenador. Lo tuve claro desde el principio: es fundamental tener equilibrio tanto en las victorias como en las derrotas", afirmó.

Argentina disputará a primeros de septiembre los dos últimos encuentros de las Clasificatorias sudamericanas del Mundial 2026, en los que se medirá a Venezuela y Ecuador.

No obstante, la Albiceleste, líder de la clasificación, ya aseguró meses atrás su pase a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.