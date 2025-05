Carlo Ancelotti llegó a Río de Jaineiro para asumir el mando de la selección brasileña

El italiano Carlo Ancelotti arribó durante la noche de este domingo a Río de Janeiro para asumir el mando de la selección brasileña, el primer desafío de su carrera en un equipo nacional.

El entrenador de 65 años, quien se despidió este sábado de Real Madrid, llegó al hotel acompañado por funcionarios de la CBF, y posteriormente salió para saludar a los torcedores del Scratch presentes en el lugar.

🚨Carlo Ancelotti chegou no Rio de Janeiro e foi para a porta do hotel falar com os torcedores que estavam presentes para recepcionar o novo treinador da seleção brasileira



