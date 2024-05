Bravo recordó súplica de "Chicharito" Hernández en el histórico 7-0 a México

Ocho años han transcurrido desde la obtención de la Copa América Centenario de 2016 y en la memoria de los referentes de la selección chilena aún se encuentra latente el recuerdo del mítico 7-0 que le propinaron a México por los cuartos de final.

Uno de los protagonistas de aquella épica jornada fue el portero y capitán de la Roja, Claudio Bravo, quien en un adelanto del programa "Generación Dorada" de Canal 13, recordó una súplica de uno de los cracks mexicanos en el encuentro.

Al respecto, el actual futbolista de Real Betis aseguró en el espacio que será transmitido este fin de semana que "nosotros, a México, pudimos haberle hecho 10".

En la misma línea, el formado en Colo Colo aseguró que "fue una clase de fútbol. Creo que en el cuarto gol todo el estadio empieza a gritar 'olé'. Termina el partido y me acuerdo que nos fuimos ovacionados del estadio, por los mexicanos".

Pero eso no es todo, ya que además el guardameta aseguró que uno de los estandartes del cuadro norteamericano pidió clemencia al combinado criollo, que en aquella oportunidad se impuso con un póker de Eduardo Vargas, un doblete de Edson Puch y una conquista de Alexis Sánchez.

"Me acuerdo de que me venía a apretar Chicharito (Javier Hernández) y me decía, 'por favor, dile a tus compañeros que paren, diles que paren', todo en el segundo tiempo", sostuvo Bravo.