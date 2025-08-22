Córdova explicó la nómina: Es importante trabajar en un plantel que pueda competir a futuro

El técnico interino de la selección, Nicolás Córdova, tuvo palabras para la nómina de la Roja de cara a los duelos ante Brasil y Uruguay, por las últimas dos fechas Clasificatorias Sudamericanas al Mundial y aseguró que el listado se hizo pensando en el presente, pero básicamente mirando el futuro y los próximos desafíos oficiales del combinado nacional.

"Una de las cosas que llegamos a consenso cuando nos reunimos con Felipe Correa es que el próximo evento de la selección adulta es en 2027 (Copa América), y creo que es súper importante trabajar desde ya en el plantel que va a competir en ese momento, y para eso hay que empezar a mirar el presente, pero con un ojo en el 2027", dijo Córdova en conferencia de prensa.

"Es súper importante que en estos partidos que se jugarán estén los futbolistas que tendrán la oportunidad de jugar las Clasificatorias para 2030 y la Copa América de 2027. Es importante mirar hacia delante, porque en Chile hay talento y entrenarlo", añadió.

Respecto a sus sensaciones personales con miras al futuro, Córdova se mostró tranquilo: "Lo dije en esa reunión con los presidente (de la ANFP). Yo estoy feliz de aportar, la vida del entrenador sabemos cuál es y es a partir de resultados. Hoy mi objetivo es hacerlo lo mejor posible en estos partidos de Clasificatorias, trabajar de la mejor manera para el Mundial, que es también una gran responsabilidad y entregarle a la selección mayor jugadores que puedan competir a ese nivel. Si después me quedó en la adulta o en la juvenil o si me tengo que ir, es irrelevante", comentó.