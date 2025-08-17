Córdova y La Roja: "No pretendo ser Scaloni, es campeón del mundo y tiene a Messi"

Nicolás Córdova se refirió al interinato que tendrá a cargo de la selección chilena adulta para el cierre de las Clasificatorias 2026 y los amistosos de fin de año, evitando las comparaciones con otros entrenadores que vivieron una situación similar.

"(Lionel) Scaloni lo ha hecho extraordinariamente bien (en Argentina), en todas las nóminas va metiendo uno. Hubo momentos en que había que meter a alguien desde más chico y no lo hemos hecho porque a los 20 años no tenemos jugadores preparados para la selección. Es lo que hay que cambiar", dijo a La Tercera.

Pese a poner al trasandino como ejemplo, Córdova se desmarcó: "Yo no pretendo ser Scaloni. Tiene otro recorrido, es mayor que yo, ya es campeón del mundo, tiene a Messi".

El DT indicó que su objetivo es "tratar de rentabilizar lo que tenemos. Salir a buscar jugadores, entrenarlos en alto rendimiento, prepararlos para los Sudamericanos y para que lleguen a la selección mayor".

Además, afirmó que "la visión es a 2030, no hay otra. Tenemos que armar un grupo que genere un cambio. Nuestro respaldo es que estamos pensando en 2030; poniendo a un jugador de la Generación Dorada o no. Lo que tenemos que ver es si el jugador va a ser competitivo".

Por otro lado, destacó que debe realizarse un proceso a nivel macro en miras a las próximas Clasificatorias, que arrancan en septiembre de 2027: "El Mundial Sub 20 es tan importante, no por el Mundial en sí: No nos podemos equivocar en ningún jugador, en ninguna lista. Si fallamos en un jugador en la sub 20, es perjudicial para la mayor; si nos equivocamos en la sub 17 es perjudicial para la próxima sub 20".