El itinerario de La Roja para la última doble fecha de las Clasificatorias

La Federación de Chile definió las actividades que tendrá el plantel de la selección chilena, dirigida interinamente por Nicolás Córdova, en la última doble fecha de las Clasificatorias, que se disputará en septiembre.

Los entrenamientos comenzarán desde el lunes 1 de septiembre en el complejo "Juan Pinto Durán", con acceso para la prensa, y el martes será la conferencia de Córdova, junto a un jugador de la selección, en el auditorio de la ANFP en Quilín, a las 14:00 horas.

El miércoles La Roja tendrá un entrenamiento matutino, privado, y posteriormente volará a Río de Janeiro.

El duelo con Brasil será el jueves 4 de septiembre, a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

El viernes, ya de regreso en Chile, empezarán los entrenamientos de cara al choque con Uruguay, el equipo que dirige Marcelo Bielsa.

El domingo 7, la práctica matutina tendrá acceso a la prensa y una vez finalizada, en el mediodía, se realizará una conferencia de prensa con seleccionados nacionales.

Esa misma jornada será doble, con otro entrenamiento en la tarde dominical.

Finalmente, el lúnes 8 de septiembre Chile tendrá su última práctica antes del partido con La Celeste y el técnico Nicolás Córdova hablará ante los medios a las 14:00 horas, en la sala de prensa del Estadio Nacional.

El duelo entre Chile y Uruguay será a las 20:30 horas (23:30 GMT) del martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional, cerrando la participación nacional en las Clasificatorias para el Mundial de la FIFA 2026.

Este itinerario está sujeto a cambios.

Todos los detalles los podrás seguir en nuestras plataformas.