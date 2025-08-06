Federación de Chile gestionar jugar en Concepción amistoso de La Roja en fecha FIFA de octubre

La Federación de Fútbol de Chile está gestionando jugar en Concepción uno de los amistosos de La Roja en la fecha FIFA de octubre, después que terminen las Clasificatorias para el Mundial de 2026.

Según informó el medio penquista Sabes Deportes, el encuentro no está sellado aún en el "Ester Roa", pero "todo avanza a paso firme".

El partido está planificado para el 10 de octubre y el rival, de momento, es República Dominicana.

El último partido de La Roja en Concepción fue en junio de 2023, cuando estaba Eduardo Berizzo en la banca, y fue un triunfo amistoso por 3-0 ante Cuba, con doblete de Marcelino Núñez y uno de Rodrigo Echeverría.

La Roja, dirigida interinamente por Nicolás Córdova, tendrá sus próximos dos partidos en septiembre, en las últimas fechas de las Clasificatorias, contra Brasil en Maracaná y Uruguay en Santiago.