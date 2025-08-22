Ian Garguez y su nominación a la selección chilena: Es un orgullo vestir la camiseta de nuestro país

El joven futbolista de Palestino Ian Garguez habló sobre su nominación a la selección chilena adulta tras el empate 0-0 de su equipo ante Colo Colo y afirmó que "es un orgullo vestir la camiseta de nuestro país".

"Estoy muy feliz. Me enteré cuando veníamos llegando en el bus hacia acá -al Estadio Municipal de La Cisterna-. Intenté no desconcentrarme del partido y mantenerme enfocado, pero ahora quiero disfrutar este momento con mi familia. Me siento muy orgulloso", comentó en conversación con TNT Sports.

También se refirió a la preparación para el Mundial Sub 20: "Hay que seguir preparándonos. Nos queda algo de tiempo para seguir mejorando detalles y dar lo mejor en el torneo".

El joven futbolista fue incluido como una alternativa en la defensa de la selección chilena para los últimos dos duelos ante Brasil y Uruguay por las Clasificatorias al Mundial 2026, que se disputarán el 4 y 9 de septiembre.