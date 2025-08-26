Nicolás Córdova citó a jugador de la UC para los partidos con Brasil y Uruguay

La Roja anunció este martes que el técnico interino Nicolás Córdova citó al defensa Daniel González, de Universidad Católica, para los partidos contra Brasil y Uruguay en las últimas dos fechas de las Clasificatorias, que se disputarán los días 4 y 9 de septiembre.

González, quien fue titular el pasado fin de semana en el triunfo de la UC sobre Unión Española en la Liga de Primera, se sumará a un plantel 28 jugadores que fueron convocados por Córdova, una lista que tiene nueve defensas.

La Federación de Chile, de momento, no ha explicado razones especiales por esta citación del jugador de Universidad Católica. Tampoco ha anunciado jugadores liberados en esta nómina.

De esta forma, la defensa de Chile tendrá a los siguientes jugadores en nómina:

Paulo Díaz (River Plate/ARG)

Benjamín Kuscevic (Fortaleza/BRA)

Guillermo Maripán (Torino/ITA)

Iván Román (Atlético Mineiro/BRA)

Gabriel Suazo (Sevilla/ESP)

Esteban Matus (Audax Italiano)

Matías Sepúlveda (Universidad de Chile)

Fabián Hormázabal (Universidad de Chile)

Iván Garguez (Palestino)

Daniel González (Universidad Católica)

El primer partido de La Roja en septiembre será ante Brasil, el jueves 4, en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, a las 20:30 horas (00:30 GMT); y el cierre de las Clasificatorias será ante Uruguay, selección dirigida por Marcelo Bielsa, el martes 9, a las 20:30 horas (23:30 GMT), en el Estadio Nacional de Santiago.