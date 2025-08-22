Nicolás Córdova y el retorno de Brereton: Está muy contento, muy ilusionado

El técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, comentó el retorno del delantero Ben Brereton, quien había dejado de ser opción para el anterior entrenador, Ricardo Gareca, y aseguró que el hoy jugador de Southampton está muy ilusionado de su regreso a las citaciones.

"Es un jugador que está en Inglaterra, y no hay muchos a ese nivel. Cuando hable con él, estaba muy contento, muy ilusionado, le gusta mucho venir y el compromiso fue inmediato", dijo Córdova en conferencia de prensa.

"Y cuando uno hace la comunicación se da cuenta de quiénes quieren estar. El primer parámetro es el rendimiento, pero sobre todo en una situación donde estamos (ya eliminados) hay que estar muy seguro de la gente que llamas porque quizás para algunos no son partidos atractivos. En ese sentido el mensaje fue claro, es para potenciar una nómina que sirva para la próxima Copa América y para las próximas Clasificatorias, que son los torneos que nos interesan", añadió.

Córdova también tuvo palabras para las citaciones de otros "veteranos" de esta nómina como son Paulo Díaz y Guillermo Maripán.

"Con Paulo conversamos en Argentina, con Guillermo hablamos por teléfono, y hubo una excelente disposición, y en realidad con todos los jugadores que hablamos la disposición fue muy buena. Todos entendieron el mensaje, accedieron a venir y estamos tranquilos de contar con jugadores que quieren estar. Sabemos que no terminan las Clasificatorias, pero saben que están empezando algo nuevo", complementó.