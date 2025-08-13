Rusia presionó a La Roja para su amistoso: "No vengan con jugadores jóvenes"

Tras confirmar su amistoso hace unos días, desde Rusia pusieron presión a La Roja con una exigencia de cara al duelo que sostendrán el 15 de noviembre en Sochi.

Vyacheslav Koloskov, presidente honorario de la RFU (Unión de Fútbol de Rusia), dijo espera que el elenco criollo viaje con su mejor contingente.

"Estamos alcanzando un nuevo nivel. Es una decisión bastante inesperada enfrentar a estos rivales, ya que Sudamérica está lejos de nosotros. Además, los partidos aparecen en medio de sus torneos locales. Pero es un gran éxito, por el cual debemos agradecer a la RFU, que logró encontrar rivales y los convenció para jugar con nosotros, incluso en nuestro país", comenzó diciendo el timonel en conversación con el sitio Metaratings.

"Cuando enfrentamos a Chile y Perú, sabemos en que piso estamos como equipo. Veremos si llegan con sus equipos más fuertes. Acá, lo principal es que no vengan con jugadores jóvenes. En cualquier caso, son equipos fuertes con futbolistas de renombre", añadió.