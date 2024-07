Presidente de la AUF se distanció de la polémica conferencia de Bielsa en Copa América

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), marcó distancia con la polémica conferencia de prensa que dio el seleccionador Marcelo Bielsa en Estados Unidos en la previa del duelo por el tercer lugar en la Copa América, señalando que hay aspectos "no compatibles".

En primera instancia, Alonso en entrevista con AUF TV apuntó que las palabras de Bielsa sobre los problemas de seguridad en la semifinal con Colombia están en la misma línea que la AUF. Sin embargo, las diferencias de opinión surgen con las críticas del argentino a la Conmebol y la organización del torneo, recordando incluso el FIFAGate.

"Luego está la otra parte de la conferencia, que tiene algunos aspectos que podrán ser compartibles y que podrán no ser compartibles. Yo puedo decir, respeto a la asimilación de la situación anterior, cuando se habla del FIFAGate no me parece que sea asimilable a la situación actual. Creo que hay aspectos de la conferencia que son muy propios de su opinión, pero que no representan la opinión de la Asociación Uruguaya de Fútbol", declaró.

Alonso también contó que conversó con Bielsa, aunque no por la conferencia, sino por el expediente que abrió Conmebol por sus críticas, y sostuvo que "fue muy positiva y cada uno tiene su visión".

Finalmente, reveló que Bielsa "aceptó que la representación legal (por el expediente disciplinario que le abrió la Conmebol) sea por parte de la AUF por Ariel Reck", el abogado que también lleva adelante la defensa de los 11 seleccionados uruguayos ante una posible sanción por los incidentes del final del partido ante Colombia en Charlotte.