Arturo Sanhueza: "Me ofrecieron ir a la U en vez de Colo Colo"

En la previa de una nueva edición del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, los exjugadores Waldo Ponce y Arturo Sanhueza repasaron recuerdos, analizaron el presente y reflexionaron sobre lo que significa disputar el partido más importante del fútbol chileno.

A través del programa Historias de Matchday de TNT Sports, fue el central que militó en el elenco azul quien decidió arrancar diciendo: "Es importante que el tema quede solo en la cancha y sea un espectáculo deportivo por todo lo que ha pasado".

El "Rey Arturo", en tanto, recordó la intensidad de años anteriores: "Nosotros pudimos compartir con ambas barras. Se sentía mejor y más apasionante. Sería bueno poder llegar a eso nuevamente".

Al ser consultado si en algún momento tuvo la posibilidad de llegar al clásico rival, Sanhueza confirmó: "Cuando estaba en Santiago Wanderers me ofrecieron ir a la U en vez de Colo Colo. Eran las dos opciones".

En esa tónica, explicó: "Tuve una mala experiencia con un dirigente, que en aquel entonces hacía dupla con Héctor Pinto, era Vladimir Bigorra. Él me había dejado fuera de la sub 20. Además, yo era hincha de Colo Colo y quería tener mi oportunidad ahí".

Respecto al presente del "Romántico Viajero", Ponce destacó el nivel: "(Lucas) Assadi marca diferencias, pero la U se basa en el rendimiento colectivo. (Charles) Aránguiz hoy es el mejor jugador del fútbol chileno, y (Fabián) Hormazábal es un recambio muy prometedor para la selección. Es lo que se necesitaba para suplir finalmente al 'Huaso' Isla".

Por el lado albo, Sanhueza fue autocrítico con el momento del club: "Ha sido lamentable. Todos esperábamos un papel importante en Copa Libertadores, sobre todo en el Centenario. Hoy estamos en un momento complicado, pero con la ilusión de ganarle a la U y hacer sentir la localía".

El exvolante también lamentó la partida de Maximiliano Falcón: "Fue un jugador clave por su agresividad y liderazgo en defensa. Ese puesto no se reemplazó correctamente. Si bien (Sebastián) Vegas y (Emiliano) Amor son talentosos, se necesita a alguien que vaya al duelo y saque al equipo hacia adelante".

El episodio completo de Historias de Matchday se emitirá a las 14:00 horas por HBO Max y digital. Mientras que será transmitido a las 17:00 horas por TNT SPORTS Premium, como antesala a un Superclásico.