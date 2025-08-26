¿Cuándo y dónde ver el Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile en el Monumental?

Colo Colo y Universidad de Chile se llevarán el protagonismo de la fecha 22 en la Liga de Primera cuando ambos den vida a la edición 198 del Superclásico en el Estadio Monumental.

Mientras que los locales llegan a Macul ubicados en la décima posición y lejos de puestos a copas internacionales, los azules pretenden reducir las diferencias con el liderato de Coquimbo tras los incidentes ante Independiente en la Copa Sudamericana.

La ANFP reprogramó el compromiso para este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas (19:00 GMT), con transmisión de TNT Sports Premium y la plataforma en streaming de HBO Max.

Como siempre, todos los detalles del encuentro podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y a través de la cobertura de Cooperativa Deportes.