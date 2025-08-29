Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

Delegación Presidencial autorizó aumento del aforo en el Monumental para el Superclásico

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El duelo entre Colo Colo y la U se jugará el domingo a la 15:00 horas.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizó el aumento de aforo para el Superclásico que disputarán Colo Colo y Universidad de Chile este domingo en el Estadio Monumental.

En un comunicado, la autoridad regional indicó que, tras las coordinaciones realizadas con Carabineros y Blanco y Negro, el aforo se aumentó a 42.000 asistentes, correspondientes "exclusivamente a la hinchada del club organizador".

"Se encuentran dispuestas todas las medidas necesarias de seguridad para garantizar el normal desarrollo del encuentro", agregó la DPRM.

Finalmente, la Delegación Presidencial Metropolitana hizo un llamado a los asistentes "a vivir este Superclásico con responsabilidad y espíritu deportivo, contribuyendo a que la jornada se desarrollo con normalidad, cuidando el estadio y su entorno".

El Superclásico 198 arrancará a las 15:00 horas del domingo (19:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.

