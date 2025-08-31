Delegado presidencial explicó por qué no se suspendió el Superclásico tras muerte de hincha

Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, explicó las razones de no suspender el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, tras el fallecimiento de un hincha, quien cayó desde el techo del Estadio Monumental en un accidente, cuando intentaba pasar desde una tribuna a otra.

De acuerdo a Durán, se constituyó "un comité de crisis, donde participó el club organizador, club visitante, Carabineros, el Departamento de Orden Público del Ministerio de Seguridad y "se hace un análisis riguroso de todas las medidas que hay que tomar y adicionalmente se monitorea todo el contexto de funcionamiento del estadio, de la hinchada, y los fenómenos aledaños".

"Sin embargo, la suspensión de un partido tiene algunos requisitos obligatorios establecidos por la ley: Uno de ellos es la alteración grave del orden público, y el segundo, la evaluación técnica de la operación policial, lo justifique. Y en este caso, hicimos una evaluación rigurosa, y se determinó que no era aconsejable la suspensión", explicó.

"El partido se desarrolló hasta el final de manera adecuada desde el punto de vista del comportamiento de la hinchada y desde el punto de vista de lo ocurrido en las inmediaciones del estadio. Suspender podría haber significado una alteración mayor, y una operación policial con otras comlejidades", agregó.

¿Responsabilidades de Colo Colo?

Respecto al accidente, Durán remarcó que "todos los esfuerzos institucionales que hacemos para resguadar la seguridad y generar condiciones para un evento de estas características debe ir acompañado por una conducta de responsabilidad y autocuidado de las personas, y en este caso en particular, sin perjuicio, que hay una investigación exhaustiva".

"Hay que determinar si hay responsabilidad del club organizador, eso es materia de investigación", aseveró.