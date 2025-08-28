Garra Blanca se burló de agresiones a hinchas de la U en Argentina
La barra brava alba colgó un lienzo en las afueras del Monumental.
La barra brava alba colgó un lienzo en las afueras del Monumental.
A tres días de que se juegue un nuevo Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile la violencia volvió a instalarse en la barra del cuadro albo.
Esto, porque a través de un lienzo colgado en el Estadio Monumental la "Garra Blanca" se burló de los violentos hechos que vivió la parcialidad de la U en Buenos Aires con motivo del partido ante Independiente por Copa Sudamericana.
"Todo Sudamérica te vio a raja pela", se lee en el texto en alusión a aquellos forofos que terminaron desnudos en la tribuna de Avellaneda ante los ataques de los hinchas de Independiente.
Barristas de la Garra Blanca deja mensaje a Los de Abajo previo al clásico pic.twitter.com/wxKYYwJsAh— Reskates y pakeos barras Chile (@reskateschile) August 28, 2025