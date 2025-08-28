Garra Blanca se burló de agresiones a hinchas de la U en Argentina

A tres días de que se juegue un nuevo Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile la violencia volvió a instalarse en la barra del cuadro albo.

Esto, porque a través de un lienzo colgado en el Estadio Monumental la "Garra Blanca" se burló de los violentos hechos que vivió la parcialidad de la U en Buenos Aires con motivo del partido ante Independiente por Copa Sudamericana.

"Todo Sudamérica te vio a raja pela", se lee en el texto en alusión a aquellos forofos que terminaron desnudos en la tribuna de Avellaneda ante los ataques de los hinchas de Independiente.