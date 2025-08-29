Hugo González valoró dichos de Gustavo Alvarez sobre Vidal y Pavez: Hablan muy bien de él

En la previa de una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, el técnico interino de Colo Colo, Hugo González, abordó la contingencia del club y dedicó especiales palabras para valorar el gesto de sus jugadores y el agradecimiento público de su par de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez.

Consultado por las declaraciones del estratega azul, quien agradeció a Colo Colo -con mención especial a Arturo Vidal y Esteban Pavez- por su disposición tras la tragedia del partido con Independiente, González conectó la actitud de sus dirigidos con los valores históricos del club.

"Ahí se ve un poco todo lo que genera Colo Colo. Si nos remontamos, están los mandamientos de Arellano. Se empatizó con la gente, con los jugadores, independiente que sea el archirrival", afirmó.

En esa línea, el DT destacó la calidad humana de sus futbolistas. "Eso refleja la calidad de personas que son en este caso Arturo y Esteban, y no solamente ellos, sino en general. Me alegra también que haya sido reconocido por Álvarez, y también habla muy bien de él", sentenció.

La duda de Alan Saldivia

En el plano futbolístico, una de las principales interrogantes es la presencia del defensor Alan Saldivia, quien no entrenó con normalidad y que está a la espera de la resolución sobre una oferta desde Vasco da Gama.

"Alan no ha tenido una semana normal. Está con una problemática, una pubalgia, y lo están tratando. Mañana yo creo que vamos a tener una claridad absoluta si puede estar citado o no", explicó.

Respecto al partido del domingo, el técnico "albo" fue claro en su objetivo: "Vamos a entrar a ganar, ese es nuestro fin". Analizó a la U como "un equipo bastante agresivo, que marca con un bloque muy alto" y aseguró que Colo Colo deberá "contrarrestar esas acciones" para imponerse. "Sabemos que un clásico es un partido absolutamente diferente", añadió.

El perfil del próximo DT albo

Ante la inminente llegada de un nuevo entrenador titular, Hugo González también se refirió al perfil que, a su juicio, debe tener el próximo estratega de Colo Colo. "Si es extranjero, no va a tener a lo mejor el conocimiento de lo que es Colo Colo. Entonces, que se impregne y que se haga asesorar en ese sentido", recomendó.

"Que sepa que Colo Colo es el equipo más popular de Chile, el más importante, que va a estar en una gran institución. Que sepa cuál es la idiosincrasia y la filosofía del jugador de Colo Colo para, en base a eso, ir creciendo", concluyó, llamando a darle todo el apoyo a quien asuma el cargo.