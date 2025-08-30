Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

Superclásico 198: La U se juega ante Colo Colo su opción de pelear el título

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los “albos” tienen la chance de frenar el avance del elenco “azul” en el Monumental.

Colo Colo y Universidad de Chile volverán a verse las caras este domingo en la edición 198 del Superclásico, que se disputará a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Monumental, robándose las miradas de la fecha 22 debido a que se definirá si los azules siguen involucrados en la lucha por el título en la Liga de Primera.

Los "albos" atraviesan un presente opaco al estar décimos con 28 puntos, fuera de zona de copas internacionales y sin victorias en sus últimos cinco partidos. Pese al anuncio de Fernando Ortiz como nuevo técnico, el equipo afrontará este trascendental duelo bajo el interinato de Hugo González y Luis Pérez.

Aunque Macul favorece al "Cacique" en términos de historia, lo cierto es que desde 2022 no vence a su acérrimo rival. Esto, sumado a su caída en 2024 le hizo acumular una sequía que se extendió por poco más de tres años en la Primera División.

Buscando revertir esto, la dupla técnica buscará dar un zarpazo a su rival con: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez; Javier Correa y Lucas Cepeda.

Por su parte, la U se distanció a 15 unidades del liderato que comanda sólidamente Coquimbo Unido, por lo que la diferencia le obliga a sumar si no quiere perder su sitio en la tabla de posiciones, donde actualmente se encuentra tercero con 38 unidades por detrás de Palestino.

El escenario es complejo para los universitarios, que no jugaron el pasado fin de semana tras la suspensión de su duelo con Everton, y que además arrastran incertidumbre por lo que resolverá la Conmebol luego de los graves incidentes vividos en la Copa Sudamericana frente a Independiente.

Incluso, su último antecedente fue la derrota por 1-3 ante Audax Italiano hace casi dos semanas, lo que aumenta la exigencia de reencontrarse con los triunfos en un duelo de alta rivalidad.

Gustavo Alvarez buscará darle reacción al equipo con: Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderon, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Lucas Assadi, Felipe Salomoni; Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Maximiliano Guerrero.

Con Cristian Garay designado para impartir justicia, toda la previa y detalles de este derbi los podrás seguir con la transmisión de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

