Alcalde de Independencia: Es una mala noticia para los vecinos que se juegue el partido

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, participó de la visita que autoridades realizaron al Estadio Santa Laura con miras a la Supercopa, y con resignación mantuvo su postura de que el partido es una mala noticia para los vecinos de su comuna y para el entorno del recinto que albergará este domingo el duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile.

"Creo que es una mala noticia en esta en esta fecha en particular, en las fiestas que estamos viviendo, fiestas patrias, para los vecinos, para el entorno, para el comercio que se juegue el partido. Obviamente que ya la decisión está tomada, y nos ponemos a disposición de que esto se juegue con tranquilidad. Somos los primeros interesados en que no pase nada el día domingo y espero que los resguardos que van a existir de las policías, de quienes están a cargo del evento funcionen para que esto sea tranquilo y tengamos un partido en tranquilidad", dijo el jefe comunal.

"Obviamente como municipio eh esperamos que eso funcione así, pero yo lamento la decisión de jugar en un estadio que está preparado para otro tipo de partidos, pero los municipios no tenemos atribuciones para no permitir que estos eventos se realicen acá. El que no se haya realizado en otras comunas del país, en otro estadio del país muestra también la posición que estamos poniendo como municipio, no es una posición caprichosa como alcalde, sino que es la posición de diferentes autoridades en todo Chile", añadió.

"La categoría del Estadio Santa Laura es B, es decir, está preparado para recibir otro evento, no un evento como este, y los efectos que tiene para el barrio. O sea, la posición de los vecinos, de los comerciantes, del entorno en el Estadio Santa Laura es negativa. La percepción de que un partido como este se juegue acá es negativa. Y como alcalde, la posición que uno tiene es la de defender eh a sus vecinos", cerró.