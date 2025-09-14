14:38 - | Participa, te leemos

14:38 - | ¡FORMACIÓN AZUL! Universidad de Chile confirmó su oncena estelar para la Supercopa ante Colo Colo

14:20 - | Los equipos ya realizan el calentamiento previo sobre la cancha

13:43 - | Las gradas están prácticamente vacías [MINUTO A MINUTO %u26BD] Es escaso el público que ha llegado al Estadio Santa Laura para la #Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, que tiene aforo restringido #Cooperativa90 https://t.co/B3yMGmQDlh pic.twitter.com/kbeRewgkSk — Cooperativa (@Cooperativa) September 14, 2025

13:40 - | Los jugadores de ambos equipos realizan una primera activación física en los sectores interiores del Santa Laura

13:34 - | Ya palpitamos toda la previa en las ondas de Cooperativa Deportes [Radio en vivo%uD83C%uDF99] ¡Final Superclásica, y la vives en @Cooperativa Deportes! Colo Colo y U. de Chile se miden por la #Supercopa y ya estamos en directo desde el Santa Laura con @ernestomatomato, @marcelobarti, Igor Ochoa, @sesnaola, @rodrigogomezf, @caneoc y todo nuestro equipo%u2026 pic.twitter.com/eQFigNcljW — Cooperativa (@Cooperativa) September 14, 2025

13:25 - | Así fue la llegada de Colo Colo al Santa Laura, con Ortiz al frente Fernando Ortiz llegó cuidando sus zapatillas y esquivando piedras en la entrada a camarines de Santa Laura para la final de la Supercopa. @Cooperativa #Cooperativa90 pic.twitter.com/Vq2r1yN8Qb — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) September 14, 2025

13:23 - | Fernando Ortiz no quiso adelantar su oncena y una suplencia de Vidal: "El jugador que tenga que estar lo hará de lo mejor, y el que no tratará de hacerlo mejor"

13:21 - | Fernando Ortiz: "Respeto (la capitanía) y ante una toma de decisiones digo la verdad, mirando a los ojos. Soy el entrenador, el respeto es recíproco, pero fui jugador y entiendo que todos quieren jugar"

13:20 - | Fernando Ortiz: "Qué más lindo que debutar en una final contra el rival de toda la vida. Ojalá podamos ganarla, iremos a buscar el partido y regalarle a la hinchada una alegría"

13:18 - | Fernando Ortiz: "Hay jugadores de mucha jerarquía y calidad. Eso te da la posibilidad de interpretar diferentes alineaciones. Todos con una disposición muy buena, entienden que esto es un equipo y tiramos para el mismo lado"

13:17 - | Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, en TNT Sports ad portas de la #Supercopa: "Es una final. Tal cual la palabra, tenemos que tomarla de esa manera. Somos una institución grande y los chicos han trabajado de buena manera"

13:16 - | Los árbitros, vestidos de traje, también recorren el terreno de juego, mientras poco a poco siguen llegando hinchas al estadio

13:14 - | Marcelo Díaz: "No espero nada de ellos (Colo Colo), sí espero muchísimo de nosotros. Confío plenamente en mis compañeros y lo que ocurra con ellos me tiene sin cuidado siempre"

13:12 - | Marcelo Díaz sobre la ida con Alianza Lima: "Nos enfocamos en este partido; lo que venga, ya dependerá... Es un trofeo el que se va a levantar (hoy) y tenemos que dejar la vida, como siempre lo hacemos"

13:11 - | Marcelo Díaz: (Hoy) se juega un título y eso es lo más trascendental, más allá de lo que ocurrió en el Campeonato (triunfo de Coquimbo); eso ya queda para cuando nos toque jugar"

13:08 - | Marcelo Díaz, volante de la U, en la previa de la Supercopa con TNT Sports: "Es un partido importante, es una final y un partido único. Lo tenemos que enfrentar como tal"

13:00 - | ¡AMBOS EQUIPOS YA ESTÁN EN SANTA LAURA! Colo Colo hizo su arribo al estadio de Plaza Chacabuco para la Supercopa, sumándose a una Universidad de Chile que llegó minutos ante y ya recorre la cancha