Colo Colo y Universidad de Chile chocan por la Supercopa 2025
Sigue el clásico en Cooperativa.cl.
Este domingo, en Santa Laura, Colo Colo y Universidad de Chile protagonizan un nuevo Superclásico para definir al campeón de la Supercopa 2025.
0-1: 19' Matías Sepúlveda (UCH).
15:37 - | ¡GOOOOOOL DE LA U! Altamirano sacó un cañonazo al primer palo que De Paul atajó, pero el balón dio en el poste y el gol le quedó servido a Nicolás Guerra para el 2-0 ante Colo Colo
15:30 - | ¡GOOOOOOL AZUL! Nicolás Guerra aumenta para la U y decreta el 0-2 para el cuadro estudiantil ante Colo Colo en la Supercopa
15:26 - | Expulsado Vegas. El árbitro lo amonesta, pero luego de ir al VAR decide expulsar al defensor por considerarlo último hombre
15:19 - | ¡GOOOOOOL AZUL! Matías Sepúlveda sacó un latigazo imparable desde fuera del área para el 1-0 de Universidad de Chile ante Colo Colo en la Supercopa
15:08 - | Hubo "termeo" albo antes del pitazo inicial
Los hinchas de Colo Colo sobrevolaron un drone con un fantasma de la "B" en Santa Laura previo al clásico. Gabriel Castellón lo sacó a patadas de la cancha.
14:54 - | ¡ARRANCÓ EL CLÁSICO! Colo Colo y Universidad de Chile definen al campeón de la Supercopa 2025 en Santa Laura
14:53 - | ¡EQUIPOS A LA CANCHA! Colo Colo y Universidad de Chile salen de sus respectivos túneles hacia el centro del terreno de juego para la Supercopa
14:53 - | FORMACIÓN U. DE CHILE: Castellón; Hormazábal, Calderón, Zaldivia; Díaz [C], Aránguiz; Guerrero, Altamirano, Sepúlveda; Assadi, Guerra
14:46 - | FORMACIÓN COLO COLO: De Paul; Isla, Villagra, Vegas, Wiemberg; Pavez [C], Pizarro, Aquino; Cepeda, Correa, Hernández
14:45 - | Milad: "La evaluación va relacionada con rendimiento. La nube no deja ver el sol, no siempre tiene que ver con uno. Hay que ver lo que hemos hecho con el nuevo complejo del fútbol formativo"
14:43 - | Milad: "Futbolísticamente le conviene a Universidad de Chile jugar este partido, tras 21 días sin jugar. Va a llegar nivel al partido con Alianza Lima gracias a este partido"
14:42 - | Milad: "Vamos a sacar a todas las personas que no deben estar en los estadios, con la identificación facial"
14:41 - | Pablo Milad: "Legado son en diversas situaciones, no solamente esto. Legado es el Registro del Hincha, pero un partido con un poco menos de gente no es legado, no lo veo así"
14:41 - | Pablo Milad: "Muy poca gente va a estar... como 2.000 personas. Es poco, sí, pero las medidas fueron por seguirdad"
14:40 - | Milad: "La prevención es lo más importante"
14:39 - | Pablo Milad, presidente de la ANFP: "Creo que el fútbol gana cuando se realiza un partido. Fue muy difícil organizar. Cuando se enfrentan los dos equipos más famosos pasan este tipo de cosas"
14:38 - | ¡FORMACIÓN AZUL! Universidad de Chile confirmó su oncena estelar para la Supercopa ante Colo Colo
14:20 - | Los equipos ya realizan el calentamiento previo sobre la cancha
14:04 - | ¡ALINEACIÓN ALBA! Colo Colo entregó el primer equipo de Ortiz para chocar con la U en Santa Laura
13:43 - | Las gradas están prácticamente vacías
Es escaso el público que ha llegado al Estadio Santa Laura para la #Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, que tiene aforo restringido
13:42 - | Como suele pasar en duelos importantes en Santa Laura, hinchas aprovechan uno de los edificios con vista al estadio para ver el encuentro
13:42 - | Así recibieron los camarines de Colo Colo y la U a los jugadores
13:40 - | Los jugadores de ambos equipos realizan una primera activación física en los sectores interiores del Santa Laura
13:34 - | Ya palpitamos toda la previa en las ondas de Cooperativa Deportes
¡Final Superclásica! Colo Colo y U. de Chile se miden por la #Supercopa y ya estamos en directo desde el Santa Laura
13:25 - | Así fue la llegada de Colo Colo al Santa Laura, con Ortiz al frente
Fernando Ortiz llegó cuidando sus zapatillas y esquivando piedras en la entrada a camarines de Santa Laura para la final de la Supercopa.
13:23 - | Fernando Ortiz no quiso adelantar su oncena y una suplencia de Vidal: "El jugador que tenga que estar lo hará de lo mejor, y el que no tratará de hacerlo mejor"
13:21 - | Fernando Ortiz: "Respeto (la capitanía) y ante una toma de decisiones digo la verdad, mirando a los ojos. Soy el entrenador, el respeto es recíproco, pero fui jugador y entiendo que todos quieren jugar"
13:20 - | Fernando Ortiz: "Qué más lindo que debutar en una final contra el rival de toda la vida. Ojalá podamos ganarla, iremos a buscar el partido y regalarle a la hinchada una alegría"
13:18 - | Fernando Ortiz: "Hay jugadores de mucha jerarquía y calidad. Eso te da la posibilidad de interpretar diferentes alineaciones. Todos con una disposición muy buena, entienden que esto es un equipo y tiramos para el mismo lado"
13:17 - | Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, en TNT Sports ad portas de la #Supercopa: "Es una final. Tal cual la palabra, tenemos que tomarla de esa manera. Somos una institución grande y los chicos han trabajado de buena manera"
13:16 - | Los árbitros, vestidos de traje, también recorren el terreno de juego, mientras poco a poco siguen llegando hinchas al estadio
13:14 - | Marcelo Díaz: "No espero nada de ellos (Colo Colo), sí espero muchísimo de nosotros. Confío plenamente en mis compañeros y lo que ocurra con ellos me tiene sin cuidado siempre"
13:12 - | Marcelo Díaz sobre la ida con Alianza Lima: "Nos enfocamos en este partido; lo que venga, ya dependerá... Es un trofeo el que se va a levantar (hoy) y tenemos que dejar la vida, como siempre lo hacemos"
13:11 - | Marcelo Díaz: (Hoy) se juega un título y eso es lo más trascendental, más allá de lo que ocurrió en el Campeonato (triunfo de Coquimbo); eso ya queda para cuando nos toque jugar"
13:08 - | Marcelo Díaz, volante de la U, en la previa de la Supercopa con TNT Sports: "Es un partido importante, es una final y un partido único. Lo tenemos que enfrentar como tal"
13:00 - | ¡AMBOS EQUIPOS YA ESTÁN EN SANTA LAURA! Colo Colo hizo su arribo al estadio de Plaza Chacabuco para la Supercopa, sumándose a una Universidad de Chile que llegó minutos ante y ya recorre la cancha
12:34 - | Las puertas del Estadio Santa Laura ya se abrieron y los primeros hinchas ya asoman. El duelo tendrá público mayor a 55 años, además de personas relacionadas al Fútbol Joven
11:21 - | Mira el equipo probado por Gustavo Alvarez en los azules
La alineación de Universidad de Chile para la Supercopa ante Colo Colo
11:15 - | Repasa la oncena que preparó el "Cacique" de Fernando Ortiz
La formación de Colo Colo para enfrentar a la U en la Supercopa
10:55 - | Los albos recordaron las bajas que tendrán para el partido
10:14 - | Y esta es la nómina de Universidad de Chile
09:45 - | Revisa la lista de citados de Colo Colo
09:03 - | Revisa cómo llegan ambos equipos
Colo Colo y Universidad de Chile definen a un nuevo campeón de la Supercopa