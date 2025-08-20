La ANFP confirmó programación y sede para la Supercopa 2025 entre Colo Colo y la U

La ANFP informó que la Supercopa 2025, que disputarán Colo Colo y Universidad de Chile, se disputará el domingo 14 de septiembre, a las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio Santa Laura.

La propuesta para jugar en el recinto de Independencia fue realizada por la ANFP a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, considerando "cada uno de los requerimientos y observaciones levantados por las autoridades tanto políticas como policiales, los que serán evaluados en una visita técnica que se realizará al Estadio Santa Laura en los próximos días".

La ANFP también agradeció al club Unión Española, por "facilitar su estadio" para la celebración de la Supercopa entre Colo Colo y la U.

El partido originalmente se iba a disputar en enero en La Serena, pero no hubo permiso de las autoridades, lo que provocó su suspensión.

Posteriormente, la ANFP barajó varias alternativas, incluyendo un partido ida y vuelta, pero la decisión final fue partido único.

La Supercopa 2025 enfrentará al campeón del Campeonato Nacional 2024, Colo Colo, y al ganador de la Copa Chile 2024, Universidad de Chile.

