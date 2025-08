La reacción de Jorge Almirón por nuevo "portazo" a la Supercopa

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, se refirió a la incertidumbre que existe en relación a la fecha para disputar la Supercopa ante Universidad de Chile y sostuvo que es algo "lamentable".

"Lamentablemente no me sorprende, es un partido de fútbol con dos hinchadas, se puede hacer en la capital, la seguridad creo que debería estar normal", sostuvo.

Añadió que "se han suspendido otros partidos, no con el clásico, se han suspendido otros y no sé, vamos a Limache con 300 personas, fuimos a muchos lugares, no dejan entrar a gente de Colo Colo".

"Lamentablemente sigue pasando, ojalá que se pueda reprogramar y darle certeza a todo el mundo para que se pueda realizar. No puedo decir mucho más, no sé por qué se suspende, se va prorrogando. No sé por qué no se puede resolver algo que parece que está en la organización de cada federación", cerró.