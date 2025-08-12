Miguel Ramírez piensa en Iquique tras caída con la U: Nuestro juego tiene que ser directo

Unión Española se alista para afrontar un partido clave este viernes ante Deportes Iquique, un encuentro que el técnico Miguel Ramírez catalogó como "determinante" en la lucha por sumar puntos importantes en el campeonato.

El DT enfatizó la necesidad de que el equipo recupere el ánimo tras la abultada derrota sufrida ante Universidad de Chile, un resultado que consideró "exagerado" en relación al desarrollo del juego.

"Estábamos haciendo un buen partido, podríamos haber quedado nosotros en ventaja en el 2-1 y no ellos", reflexionó, destacando que el equipo mostró un buen nivel de juego durante gran parte del encuentro ante la U.

De cara al crucial choque ante Iquique, el técnico "hispano" valoró la recuperación de jugadores lesionados y suspendidos, como Bruno Jaurégui, y la incorporación de nuevos elementos al equipo.

"Necesitamos tenerlos a todos bien", afirmó, resaltando la importancia de contar con el plantel en óptimas condiciones para afrontar el desafío.

Ramírez anticipó un partido complejo ante Iquique, un rival que, según su análisis, "seguramente nos va a esperar". En este sentido, el estratega destacó la necesidad de que Unión Española sea capaz de "tener la posesión del balón y así encontrar los espacios" ante un equipo que se espera que juegue replegado y buscando el contraataque.

El técnico hispano también se refirió a las individualidades del equipo rival como elementos a tener en cuenta. "Va a haber lindo trabajo para los dos equipos", concluyó Ramírez, anticipando un duelo disputado y clave para las aspiraciones de ambos conjuntos.

En relación al estado anímico del plantel, Ramírez reconoció que la derrota ante la U fue un golpe duro, pero se mostró confiado en la capacidad del equipo para superar este revés. "Es una linda tarea el sacarlo rápido, el cambiar el chip", afirmó, destacando la importancia de enfocarse en el partido ante Iquique y dejar atrás el resultado negativo.