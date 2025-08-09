Miguel Ramírez y la derrota de Unión Española: La jerarquía de la U marcó la diferencia

Una dura jornada vivió Unión Española en el Estadio Nacional, y su técnico, Miguel Ramírez, no ocultó su frustración tras la contundente derrota por 4-1 ante Universidad de Chile.

En conferencia de prensa, el estratego "hispano" fue claro y directo al diagnosticar la razón principal de la caída: la superioridad cualitativa del rival.

"La jerarquía marcó la diferencia", sentenció Ramírez, resumiendo en una frase el análisis del encuentro.

"Cuando podríamos haber concretado nosotros, no tuvimos la fuerza. Cuando la U se generó con individualidades que te marcan una diferencia, que te marcan los espacios, el pase, y tienen esa calidad para definir, la aprovecharon", explicó el DT.

Según el entrenador, su equipo estaba realizando un "buen partido" durante los primeros 50 minutos, sintiendo incluso que estaban más cerca de anotar el 2-1 a su favor.

Sin embargo, la efectividad azul fue un golpe del que no pudieron recuperarse. "El momento en el que mejor estábamos y nos sentíamos plenos, vienen los goles seguidos de Universidad de Chile. Después de quedar 2-1 abajo, vinieron las dudas", confesó.

Ramírez también abordó las dificultades que enfrenta su plantel, mencionando las ausencias por lesión de jugadores como Fernando Ovelar y Cristián Insaurralde, quienes "hubiesen dado otras alternativas". Además, reconoció que el equipo debe aprender a "sostener" el buen rendimiento durante los 90 minutos, un desafío crucial en la lucha por mantener la categoría.

"Lo que trabajamos se sostuvo 50 minutos, y después de eso Universidad de Chile pudo hacer su trabajo", lamentó, admitiendo que tras los goles en contra su equipo comenzó a "llegar tarde a todas las coberturas".

Finalmente, el técnico se refirió al próximo desafío, un duelo "trascendental" contra Deportes Iquique, y valoró la llegada del joven delantero argentino Franco Ratotti, quien ya está habilitado para ser una nueva opción en el ataque hispano.