Roberto Tobar visitó a Unión Española un día después de encuentro con Colo Colo
El jefe de la Comisión de Arbitros continúa su gira en los clubes.
Apenas un día después de su visita a Colo Colo en el Estadio Monumental, la dirigencia de Unión Española sostuvo una importante reunión con la cúpula del arbitraje chileno. El club "hispano" recibió este miércoles en el Estadio Santa Laura al secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, y al presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar.
La cita, en la que participaron el presidente del club, Santiago Perdiguero, y el gerente general, Sabino Aguad, tuvo como objetivo "fortalecer el diálogo y la colaboración" entre la institución y el estamento arbitral.
Según comunicó el propio club, en la instancia se abordaron "aspectos técnicos relacionados con decisiones arbitrales y el proceder protocolar de los jueces".
Desde Unión Española valoraron positivamente la reunión, señalando que "estos espacios de conversación contribuyen al desarrollo y transparencia del fútbol chileno".
Este encuentro se produce en un momento clave de la temporada, buscando afinar criterios y mejorar la relación entre los clubes y los encargados de impartir justicia en la cancha.
Unión Española juega este viernes una "final" contra Deportes Iquique.
🏟️ Hoy, en el Santa Laura-Universidad SEK recibimos la visita del Secretario General de la ANFP, Jorge Yunge, y del Presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, quienes fueron cordialmente recibidos por nuestro Presidente, Santiago Perdiguero, y el Gerente General,… pic.twitter.com/x3MMCIXQc4— Unión Española (@UEoficial) August 13, 2025