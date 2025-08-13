Roberto Tobar visitó a Unión Española un día después de encuentro con Colo Colo

Apenas un día después de su visita a Colo Colo en el Estadio Monumental, la dirigencia de Unión Española sostuvo una importante reunión con la cúpula del arbitraje chileno. El club "hispano" recibió este miércoles en el Estadio Santa Laura al secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, y al presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar.

La cita, en la que participaron el presidente del club, Santiago Perdiguero, y el gerente general, Sabino Aguad, tuvo como objetivo "fortalecer el diálogo y la colaboración" entre la institución y el estamento arbitral.

Según comunicó el propio club, en la instancia se abordaron "aspectos técnicos relacionados con decisiones arbitrales y el proceder protocolar de los jueces".

Desde Unión Española valoraron positivamente la reunión, señalando que "estos espacios de conversación contribuyen al desarrollo y transparencia del fútbol chileno".

Este encuentro se produce en un momento clave de la temporada, buscando afinar criterios y mejorar la relación entre los clubes y los encargados de impartir justicia en la cancha.

Unión Española juega este viernes una "final" contra Deportes Iquique.