Sabino Aguad criticó el arbitraje ante Limache: "Claramente fuimos perjudicados"

Unión Española sufrió una derrota ante Deportes Limache que los dejó a un paso del descenso y el gerente general "hispano", Sabino Aguad, cargó contra el arbitraje de Diego Flores, por revertir una expulsión de Augusto Aguirre en los "tomateros" y la tarjeta roja Bianneider Tamayo.

"Pienso que el codazo (de Aguirre) era roja, no había discusión, y en la de Tamayo lo único que puede decir es que era acción brusca, desmedida, pero al jugador no le hizo nada, le quitó la pelota y creemos que por lo menos debió haber llamado el VAR", dijo al medio partidario Independencia Hispana.

"En esas dos jugadas tan polémicas creemos que en ambas se cortó contra nosotros. En el partido claramente fuimos perjudicados", prosiguió, sin abordar directamente el reclamo de una mano penal de Alfonso Parot en el área limachina.

Consultado por posibles acciones a tomar en contra del colegiado, el directivo respondió con firmeza:"¿De qué sirve si ya perdimos el partido? Vamos a pelar la roja de Tamayo, por supuesto, pero ya el partido se perdió, o sea, ¿qué vamos a decir?".

De todas maneras, el periodista le insistió apuntando a otras decisiones controvertidas que había tomado el mismo juez en otros duelos de Unión. Aguad aseguró que "no quiero poner un nombre en un solo árbitro, o sea, yo analizo hoy día y lo de hoy día nos parece que las dos jugadas polémicas, las más polémicas, actuaron tanto el VAR como el árbitro".

"Aquí yo siempre recalco, porque en una jugada llama el VAR y en la otra jugada no llama el VAR. Entonces creo que tanto árbitro como VAR en las dos jugadas polémicas actuaron, yo diría, más cargados hacia Limache que hacia nosotros", agregó.

Respecto al complejo cierre de torneo que le resta a Unión, Aguad esgrimió que "todavía hay vida, todavía hay esperanza y vamos a seguir hasta el último minuto. Queda ganar los dos partidos que quedan y esperar los otros resultados".