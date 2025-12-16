Sabino Aguad encendió la ilusión de los hinchas de U. Española: Tenemos expectativas positivas

Unión Española no se resigna a jugar en el Ascenso. El gerente general de los rojos, Sabino Aguad, alimentó la esperanza de los fanáticos de Santa Laura al confirmar que existen razones fundadas para creer en una resolución favorable del conflicto administrativo que mantiene en vilo el futuro del club y de Deportes Iquique.

Tanto "hispanos" como "Dragones Celestes" argumentan que una contradicción entre las bases del campeonato y el reglamento general de la ANFP invalida su descenso. Mientras el torneo definió la pérdida de categoría por la tabla anual 2025, la otra normativa establece que debe regir el sistema de promedios de las últimas tres temporadas, criterio que salvaría a ambos elencos.

Consultado sobre por qué el reclamo se hace al final del certamen, Aguad fue claro. "La verdad es que no lo teníamos antes, nos dimos cuenta hacia el final. Es algo que ya había sucedido años atrás en la ANFP y se le había dado respuesta positiva", explicó el directivo en conferencia de prensa.

"Nosotros analizamos eso más lo de ahora y creímos que era factible y posible, por eso hicimos el reclamo. No es que sea algo nuevo, sino que es algo que ya ha sucedido antes y ha tenido respuesta positiva porque el reglamento está por sobre las bases. Tenemos expectativas positivas", sentenció.

Más allá de lo legal, Aguad proyectó cómo espera que se resuelva el litigio en Quilín, apostando al diálogo institucional. "Creemos que debería llegar una instancia en que nos sentemos a negociar y eso es lo que esperamos. No es llegar y decir 'mira sí o no', entendemos que hay cosas que se deberían conversar; hay dineros en juego, hay equipos", detalló.

El gerente fue enfático en mantener la calma y esperar el veredicto oficial. "Esperemos la respuesta, no nos adelantemos. Depende mucho de qué es lo que va a decir la respuesta del directorio de la ANFP. Una vez que tengamos la respuesta, tenemos varias alternativas", advirtió.

Villagra y la conformación del plantel

La incertidumbre, sin embargo, golpea la planificación deportiva. Gonzalo Villagra, ratificado como entrenador, aseguró que trabaja para armar el equipo más competitivo posible sin importar la división. "No quiero a ningún jugador que no tenga interés de venir. Y los que estén, tienen que estar muy convencidos de que quieren ser parte de este equipo", manifestó el DT.

"Claramente hay una incertidumbre respecto a la categoría, pero nosotros estamos conformando el mejor plantel que podemos hoy. Con Sabino y la directiva hemos estado trabajando en eso", agregó el estratega.

Aguad complementó esta visión señalando que la planificación no cambia drásticamente. "Las fechas son prácticamente las mismas. En términos de jugadores, no hemos cerrado a ninguno, pero ya tenemos por lo menos seis o siete bastante vistos y con acuerdos. El presupuesto es más o menos el mismo, ya sea estemos en la Primera o en la Primera B, por lo tanto no sería un gran cambio", concluyó el gerente.

También fue oficializado Luis Pavez como gerente deportivo, momento en que también confirmó que está trabajando en el fichaje de Emiliano Vecchio, junto a otros jugadores.