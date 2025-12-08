Segovia rompió el silencio: "Asumo toda la responsabilidad por el descenso de Unión Española"

El presidente y dueño de Unión Española, Jorge Segovia, se refirió por primera vez a la caída del equipo a Primera B y admitió su culpa a través de redes sociales, luego de ser defendido a ultranza por Sabino Aguad por su administración desde España.

"Terminado el campeonato, asumo toda la responsabilidad por el descenso de Unión", inició en su cuenta de X, cuyos mensajes no pueden ser vistos por los hinchas en general al estar en modo privado.

"Lo fácil sería culpar a otros; casas de apuestas, árbitros, directivos, jugadores, etc. No voy a hacerlo", agregó el también mandamás de la Institución Internacional SEK.

Finalmente, el empresario español expresó: "Me comprometo desde ahora para hacer todo lo que esté en nuestra mano para volver a la Primera A".

Por segunda ocasión en la historia, Unión Española jugará en la segunda categoría del balompié criollo: Los rojos de Independencia volvieron al Ascenso luego de 28 años, acabando colista con apenas 21 puntos.