Unión Española se disculpó por publicación con crítica al arbitraje de Felipe González

Este viernes, Unión Española lamentó un empate 2-2 frente a Deportes Iquique en el Estadio Santa Laura que lo privó de abandonar la zona de descenso y, ante esta situación, el club criticó el arbitraje de Felipe González a través de un posteo en su cuenta de X.

"Lamentablemente el protagonista del encuentro fue el pésimo arbitraje de Felipe González. Un día triste para el fútbol chileno", escribieron en una publicación que luego fue borrada.

Posteriormente, el propio club difundió un comunicado bajando el tono de la crítica: "Lamentamos el mensaje publicado anteriormente sobre el desempeño arbitral en nuestro partido ante Deportes Iquique. Como institución, respetamos y valoramos la labor de los árbitros en el desarrollo del fútbol".

Desde Unión Española lamentamos el mensaje publicado anteriormente sobre el desempeño arbitral en nuestro partido ante Deportes Iquique.



Como institución, respetamos y valoramos la labor de los árbitros en el desarrollo del fútbol. — Unión Española (@UEoficial) August 16, 2025

Cabe mencionar que Felipe González sancionó un discutido penal sobre Álvaro Ramos que Enzo Hoyos convirtió en el 2-1 para Iquique, y más tarde corrigió, gracias al VAR, otra infracción que terminó en el gol de Cristián Insaurralde para sellar la igualdad definitiva de los hispanos.