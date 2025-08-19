Branco Ampuero: No nos sirve ganarle a Colo Colo si no somos sólidos en el Claro Arena

Universidad Católica se prepara para un fin de semana clave. El equipo no solo se enfrenta a Unión Española en la tan esperada inauguración del Claro Arena, sino que también busca mantener la solidez mostrada en su última victoria ante Colo Colo.

Branco Ampuero, voz autorizada del plantel "cruzado", analizó en conferencia de prensa ambos desafíos, enfatizando la importancia de la consistencia y la concentración en el partido a partido.

"Creo que todavía tenemos mucho margen de mejora, pero ganar el partido del sábado es importante tanto para el crecimiento personal como para el equipo", dijo.

Añadió que "no nos sirve de nada haber ganado -a Colo Colo- si no somos capaces de ser sólidos en la vuelta a nuestra cancha".

El defensor reconoció la dificultad que presenta el cuadro rojo, un rival urgido por sumar puntos en su lucha por evitar el descenso. "Viene siendo un equipo que está en puesto de descenso hace bastante tiempo", comentó. "Es un club importante en la liga, y hoy por hoy, necesita mucho de esos puntos". Además, subrayó el estilo ofensivo del entrenador "hispano", Miguel Ramírez, anticipando un duelo de alto voltaje.

Pero el foco principal de Ampuero estuvo puesto en la tan ansiada vuelta a San Carlos de Apoquindo. Tras tres años de espera, la hinchada se reencontrará con su equipo en un estadio renovado, una inyección anímica que el defensor valora enormemente.

"Lo más sano en este momento es pensar en Unión Española, aunque suene muy cliché de mi parte", afirmó, resaltando la importancia de no dejarse llevar por la emoción y mantener la concentración en el juego.

"Para mí eso es impagable, volver allá y tener esas 20 mil personas alentándote, tirándote ganas para ganar el partido", expresó Ampuero, reflejando el sentir de todo el plantel. "Si bien es importante, hay que seguir trabajando día a día para ir mejorando esos aspectos y seguir consolidando este estilo de juego".