Clemente Montes habló de ser "invencibles" en el Claro Arena: Será difícil que nos quiten puntos

El delantero de Universidad Católica Clemente Montes tuvo palabras para el estreno del cuadro cruzado en el flamante Claro Arena y aseguró que tuvo una sensación de invencibilidad en el estreno del sábado pasado ante Unión Española.

"Cuando jugábamos en San Carlos de Apoquindo se sentía que éramos invencibles y ahora lo sentí igual, porque hay más gente, porque se escucha más fuerte, la cancha es rápida, nosotros debemos acostumbrarnos un poco más y al momento que agarremos las sensaciones de la cancha será difícil que nos quiten puntos", dijo el jugador en conferencia de prensa.

Respecto a lo que se viene ante Cobresal, Montes expresó que "estamos obligados a ganar porque ellos están más arriba en la tabla. Lo del fin de semana fue una fiesta, para mí fue muy emocionante vivir y lo mismo para los hinchas. Fue único e increíble así es que esperamos que ahora se vuelva a repetir y nos llevemos los tres puntos".

"La cancha está muy rápida, muy buena. Ha sido todo muy emocionante y lo que nos queda es sumar puntos para tratar de llegar lo más arriba posible y buscar una clasificación a una copa internacional. ¿El título, por qué no? La idea es ir sumando e ir escalando", añadió.

El delantero también tuvo palabras para Fernando Zampedri, quien pese a lesionarse en el inicio del duelo ante los hispanos siguió jugando y logró anotar el primer gol en el Claro Arena.

"Zampedri es un ejemplo de perseverancia, de no bajar los brazos, de no echarse a morir y perseguir los sueños, porque él quería hacer el primer gol en el Claro Arena, y yo creo que eso lo movió a seguir jugando. Para nosotros que somos de la cantera es un sueño muy grande jugar en el estadio. Ahora fue emocionante, de verdad tuve ganas de llorar, yo estaba muy feliz, al calentar, al salir a la cancha, el primer gol, todo fue muy emocionante", expresó.