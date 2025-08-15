Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Conmebol confundió a Universidad Católica con club ecuatoriano en anuncio oficial

El error fue corregido después de varias horas.

Conmebol confundió a Universidad Católica con club ecuatoriano en anuncio oficial
La Conmebol usó su sitio web para anunciar la designación de árbitros de cara a las revanchas de octavos de final de Copa Sudamericana, pero cometió un visible fallo que involucró a un club chileno.

El organismo confundió al elenco nacional Universidad Católica con el club ecuatoriano del mismo nombre, que debe recibir a Alianza Lima de Perú el miércoles 20 de agosto.

La gráfica publicada utilizó el escudo del equipo chileno en lugar del correspondiente al conjunto de Quito; desliz que pasó desapercibido toda una noche.

El fallo se mantuvo publicado varias horas, hasta que fue corregido durante la mañana de este viernes.

Imagen foto_00000003

Imagen foto_00000002

