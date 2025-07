Daniel Garnero le metió presión a la UC: "Para mí el '10' es fundamental"

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, comentó sus desafíos luego de sumar ya dos partidos al mando del plantel cruzado y aseguró que dada la contingencia del equipo, el objetivo más cercano de momento es clasificar a una de las copas internacionales e insistió en la necesidad de contar con un '10'.

"Yo me pongo objetivos, soy muy ambicioso, competitivo. Sé que estamos en un momento difícil, pero el objetivo más claro es meterse a un torneo internacional", dijo Garnero a ESPN Chile.

Con el fin de cumplir esta meta, el entrenador argentino insistió con su deseo de poder sumar al menos un refuerzo para el último tramo de la temporada, reconociendo que lo que busca es un creador para el equipo.

"Los que organizan son necesarios. El último pase, la precisión, sobre todo en ofensiva, es importantísima. Hoy no tenemos jugadores de esas características y ojalá lo podamos traer. Pero es difícil porque no hay muchos, y los que son buenos son muy caros", comentó-

En la misma línea, el trasandino apuntó que "para mí el 10 es fundamental en esas terminaciones de jugadas. El tipo que tira el último pase, el que ve el movimiento que nadie ve. Si tengo que jugar hoy con un volante creativo, no tengo un jugador con esas características".

"Es muy difícil que ponga a alguien. Sí, alguno me puede dar una mano, pero lo complico, porque por ahí no está acostumbrado a jugar de espalda. Hoy tengo que jugar de otra manera para no exponer a nadie. Me gustaría un 10 de características ofensivas, y si puede ser zurdo, mejor aún", complementó.