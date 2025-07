Garnero sobre Luciano Cabral: No lo pedí, pero me encantaría un jugador de esas características

El entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero, afirmó que no pidió al volante Luciano Cabral como posible refuerzo, pero admitió que si se realiza una negociación tendrá su visto bueno, pues es un jugador de características que le servirían en el cuadro "cruzado".

El técnico sostuvo, ante la alternativa de fichar un refuerzo, que "estaba un poco resignado, ahora estoy un poquito entusiasmado"..

"Me sorprende un poco el hecho, Cabral está muy bien visto en Independiente. A mí me llamó gente de Independiente diciendo si lo pedí, pero no lo pedí, porque cómo voy a pedir a un jugador... pido a Paredes, no me lo van a dar", argumentó.

"Pensé que no estaba en un tema que podría salir. Obviamente me encantaría un jugador de esas características, es lo que estamos buscando y necesitamos, pero no es que yo lo pedí", complementó.

También dijo que "si se da la negociación y una posibilidad, va a tener mi punto de vista a favor, sin lugar a dudas".

Garnero igualmente explicó que "nos está pasando seguido esto de tener futbolistas que no pueden participar. Tratamos de reemplazarlos de la mejor manera y sabemos la necesidad del rival, pero también de la nuestra".

"Somos conscientes que vamos a enfrentar a un equipo con necesidades, pero también tenemos que hacer lo necesario como para venir con los tres puntos desde Iquique", declaró sobre su próximo rival.

Luego, dedicó palabras para el supuesto retraso de la inauguración del Claro Arena: "Tenemos ganas de utilizar algo tan espectacular, por la obra que se hizo, pero no depende de nosotros. Estamos enfocados en tratar que el equipo funcione mejor de lo que está funcionando y ojalá podamos hacernos fuertes en casa. Sería muy bueno y ayudaría a ese estado de ánimo que necesita el plantel. Los tiempos no los podemos manejar", dijo.

La UC enfrenta a Deportes Iquique, el colista, el sábado a las 17:30 horas en el Tierra de Campeones.