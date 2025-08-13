Garnero y duelo ante Colo Colo: Ninguno de los dos equipos llega en su mejor momento

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, se refirió al momento del cuadro cruzado a pocos días del crucial clásico que el elenco estudiantil jugará ante Colo Colo en el Estadio Monumental por la fecha 20 de la Liga de Primera.

"Miramos mucho al rival, pero estamos en una etapa donde estamos queriendo ratificar conceptos propios y miramos mucho más para adentro. Ninguno de los dos equipos llega en su mejor momento. Creo que los dos planteles pueden estar mejor. Así que el partido del sábado va a ser un partido difícil, duro, clásico, apretado, de detalles. El que los tenga a favor, va a terminar ganándolo. Y un triunfo en este tipo de partidos ayuda mucho para para la recta final del torneo", dijo en conferencia de prensa.

"La idea que tengo del fútbol es ser protagonista, buscar el arco rival de la mejor manera posible y la mayor cantidad de veces posible. Si logras efectividad en eso, las cosas te irán bien. Sabiendo que vamos a enfrentar un rival muy duro, muy difícil en su casa, que también está con la necesidad de sumar. Así es que creo que va a ser un partido, como dije recién, muy apretado, de detalles", añadió.

Garnero fue consultado respecto a la reunión que sostuvo ayer el Comité de Árbitros con personeros de Colo Colo, y el técnico cruzado dijo que "si es para mejorar, para unir criterios, para explicar cómo se utilizan las herramientas, porque por lo visto la herramienta VAR no se está utilizando de la mejor manera. Entonces, unificar criterios sería fundamental. Eso sería muy bueno. Yo creo que todo lo que sea para progresar y mejorar es muy bueno. Esperemos ahora que vengan y charlemos acá también de esa, sobre estos temas".

Con respecto al mercado de fichajes y a la imposibilidad de sumar un '10', Garnero expresó que "la verdad que no es fácil, porque incorporar parece algo sencillo, pero no es tan sencillo. Los que están bien en esa posición están en lugares de donde no los puedes sacar. No podemos ir a correr hoy a querer a tal futbolista. Y los que no están del todo bien o las posibilidades que se te dan y hay jugadores que quizás vienen sin actividad inmediata, se tiene que adaptar y hay poco tiempo. No cerraron un montón de cosas".