Garnero y el debut de la UC en el Claro Arena: Hubo una ansiedad en todos

En una jornada imborrable para Universidad Católica, el técnico Daniel Garnero no pasó por alto la autocrítica tras el triunfo en la inauguración del Claro Arena y aprovechó de referirse al rendimiento de sus pupilos frente a Unión Española.

"Estoy más que conforme porque cumplimos, pero tenemos que arreglar algunas cosas. Hubo una ansiedad en todos. Nos costó mucho el inicio, pero después nos pusimos a ganar y ahí creo que las cosas mejoraron", expresó.

Seguido a esto, el estratega puntualizó: "Sufrimos alguna que otra jugada, como pasa habitualmente, pero después lo terminamos definiendo. Nos vamos muy contentos porque, haber ganado y hacer un gol sobre el final, fue muy emotivo para todos".

Respecto al nuevo recinto, Garnero comentó: "Cuando lo vi me sorprendió. Traté de aislar a los muchachos de todo esto, pero salir a la cancha y verla fue muy fuerte. (...) Tenemos que retroalimentarnos con los triunfos y todos estos esfuerzos que hay a nivel institucional para ver al equipo ganar".

"Ya estoy pensando en el sábado y no voy a poder a repetir el equipo (ante Cobresal). Desde que llegué, no puedo hacerlo. Si 'Fer' (Zampedri) tiene este inconveniente, ya estoy empezando a preocuparme. Somos pocos y no estoy disfrutando tanto del triunfo", comentó.