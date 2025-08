Garnero y el irregular momento de la UC: La cuestión no es física, es mucho más emocional

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, dio una breve conferencia de prensa posterior al tardío empate 2-2 en su visita a Deportes Iquique, argumentando que la posición en la tabla no determina el rendimiento de los equipos en la Liga de Primera.

"El fútbol está muy parejo. ¿Cómo salió el colista el partido ante Audax Italiano? Nosotros vinimos a ganarlo, lamentablemente no supimos sostenerlo cuando teníamos la ventaja", dijo el estratega argentino.

Posteriormente, Garnero explicó que "no fuimos profundos como para poder terminar situaciones claras de gol. Era sabido que, faltando menos, el rival se iba a venir y justo vino la expulsión (de Sebastián Arancibia)".

"Lamentablemente son esas cosas que tiene el juego, por ese sector nos vino el gol (de Steffan Pino para el empate). Lo estábamos conteniendo bastante bien", agregó.

Finalmente, el adiestrador del cuadro estudiantil sostuvo que "cuando las cosas no salen o estás inseguro, das un pase y lo erras. La cuestión no es física, es mucho más emocional. Lamentablemente hicimos un gran esfuerzo y no nos llevamos lo que queríamos".