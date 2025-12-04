Gary Medel acordó su continuidad en la UC con opción de jugar hasta los 40 años

El futuro de Gary Medel en Universidad Católica está asegurado tras un acuerdo entre el jugador y la dirigencia, luego de cumplir los objetivos de la temporada, aplicando una renovación automática por la temporada 2026 que puede extenderse hasta el 2027.

A sus 38 años, el bicampeón de América aseguró al menos una temporada más en el conjunto precordillerano al cumplir con los objetivos impuestos en su contrato.

De concretar otro buen año, el exseleccionado chileno puede concretar conversaciones para añadir una temporada más a su vínculo, llegando a jugar hasta los 40 años en la institución en que se formó como futbolista.

Según indicamos en Cooperativa Deportes, la principal traba para la continuidad de Medel en la UC era la duración del contrato, pero se llegó a este acuerdo de firmar por la temporada 2026, considerando una rebaja en su sueldo y con opciones de extensión.

En el caso de Fernando Zampedri, se mantienen en negociaciones.