Rodrigo Barrera cargó contra Tagle y Lepe, y le bajó el perfil al récord de la UC: No me interesa

El exdelantero Rodrigo Barrera, salió a responder los cuestionamientos desde Universidad Católica y los deseos de que Fernando Zampedri lo destrone como goleador histórico del equipo.

"La gente no entiende que yo si hice esa cantidad de goles, es porque hice bien mi pega, lo veo por otro lado", dijo al programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports sobre el desprecio "cruzado" por haber jugado en Universidad de Chile.

"No es que soy un traidor. Hoy soy el enemigo número uno de la Católica por lo mismo, porque estoy en el número 1 de los goles, pero yo nunca busque hacer más goles que nadie, yo daba pases, tiraba centros y si lo hice, lo hice bien. Pero, hasta que no me pasen estaré siempre en la palestra", sumó.

En ese sentido, Barrera indicó que "que no me valoren es uno y cuando hacen declaraciones, como las de Juan Tagle o Mario Lepe, lo tomo con humor, pero no se dan cuenta de que tengo una familia, hijas, mamá, papá, que se preocupan de por qué la gente me tira mierda siendo que no tengo nada que ver. Hice bien mi pega y listo".

"Mi hija ve en las redes sociales y sale una cantidad de cosas que me tiran: Que soy enemigo número uno, que ojalá me pasen, que soy un muerto, que soy el innombrable o que soy 'madre'. Tengo mil apodos. Entonces, va más allá de lo mío, es mi entorno es el que sufre con este tema".

Sobre perder el récord histórico en la UC, "Chamuca" indicó que "me da lo mismo. Zampedri es un gran jugador, un gran goleador, pero me da lo mismo. Los míos yo ya los hice".

Con su anotación ante la U, Zampedri quedó a nueve tantos del registro de Barrera en el cuadro percordillerano, y a cinco de Raimundo Infante, que ocupa el segundo puesto.