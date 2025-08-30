Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y chubascos
Santiago12.1°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Universidad Católica confirmó baja de Fernando Zampedri y detalló su lesión

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "cruzados" enfrentan a Cobresal.

Universidad Católica confirmó baja de Fernando Zampedri y detalló su lesión
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica confirmó una baja de cara a su próximo desafío ante Cobresal. El goleador y capitán del equipo, Fernando Zampedri, no estará disponible para el encuentro debido a una lesión muscular, según informó el club a través de un parte médico oficial.

El parte médico detalla que el "Toro" sufre una "lesión muscular de isquiotibiales", un diagnóstico que lo margina del partido de este sábado.

La ausencia de Zampedri se ratifica, luego que el DT Daniel Garnero señaló durante la semana que lo esperaría hasta el final.

El parte también recordó que Fernando Zuqui presenta una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada