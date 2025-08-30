Universidad Católica confirmó baja de Fernando Zampedri y detalló su lesión

Universidad Católica confirmó una baja de cara a su próximo desafío ante Cobresal. El goleador y capitán del equipo, Fernando Zampedri, no estará disponible para el encuentro debido a una lesión muscular, según informó el club a través de un parte médico oficial.

El parte médico detalla que el "Toro" sufre una "lesión muscular de isquiotibiales", un diagnóstico que lo margina del partido de este sábado.

La ausencia de Zampedri se ratifica, luego que el DT Daniel Garnero señaló durante la semana que lo esperaría hasta el final.

El parte también recordó que Fernando Zuqui presenta una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla.